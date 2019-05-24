Центры реабилитации держали людей в рабстве

На Житомирщине в тренинг-центрах под видом реабилитации от алко- и наркозависимости принудительно удерживали 80 человек.
"В четверг, 23 мая 2019 года, прокуратурой области совместно с сотрудниками отдела предотвращения торговли людьми ГУНП в области, а также спецподразделения "Корд" проведен ряд санкционированных обысков в тренинг-центрах, расположенных в нескольких селах Житомирского района, городах Житомире и Виннице", - сообщают в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Во время обыска обнаружено более 80 человек, которых принудительно незаконно удерживали в 4 тренинг-центрах.
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Правоохранители также обыскали места проживания организаторов незаконных центров и офисные помещения.
"Сейчас 5 жителей Житомира, организаторов и соучастников противоправной деятельности, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины", - рассказывают следователи.
Прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы людей, совершенного группой лиц, повлекшее тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 146 УК Украины.
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