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пятница, 24 мая 2019 15:03

Центры реабилитации держали людей в рабстве

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Автор: gp.gov.ua
  На Житомирщине в тренинг-центрах под видом реабилитации от алко- и наркозависимости принудительно удерживали 80 человек
На Житомирщине в тренинг-центрах под видом реабилитации от алко- и наркозависимости принудительно удерживали 80 человек

На Житомирщине в тренинг-центрах под видом реабилитации от алко- и наркозависимости принудительно удерживали 80 человек.

"В четверг, 23 мая 2019 года, прокуратурой области совместно с сотрудниками отдела предотвращения торговли людьми ГУНП в области, а также спецподразделения "Корд" проведен ряд санкционированных обысков в тренинг-центрах, расположенных в нескольких селах Житомирского района, городах Житомире и Виннице", - сообщают в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Во время обыска обнаружено более 80 человек, которых принудительно незаконно удерживали в 4 тренинг-центрах.

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Правоохранители также обыскали места проживания организаторов незаконных центров и офисные помещения.

"Сейчас 5 жителей Житомира, организаторов и соучастников противоправной деятельности, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины", - рассказывают следователи.

Прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы людей, совершенного группой лиц, повлекшее тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 146 УК Украины.

В штате Алабама обнаружили последний корабль американских рабовладельцев "Клотильда".

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