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суббота, 29 июня 2019 16:57

Правоохранители освободили из трудового рабства 100 человек

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  В Украине разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров". Фото: Нацполиция
В Украине разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров". Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров" и освободили из трудового рабства около 100 человек.

"Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу", - об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Полицейские установили 12 участников преступной группировки во главе с организатором, который оказался гражданином России. С "трудовых лагерей" освободили около 100 человек.

"Злоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно лишить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников. В " пациентов" - мужчин и женщин, отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. "Реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах и тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. Пострадавшие постоянно находились под наблюдением", - говорится в сообщении.

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С одного "реабилитационного центра" злоумышленники получали до 4 тысяч гривен в день. В то же время "пациентам" за работу ничего не платили.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 149 УК "Торговля людьми". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

  В Украине разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров". Фото: Нацполиция
В Украине разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров". Фото: Нацполиция

В Хмельницком задержали местную жительницу, которая пыталась продать в сексуальное рабство собственного ребенка. Женщина оценила 15-летнюю дочь в 40 тыс. грн.

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29
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