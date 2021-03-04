Дело Стерненка-Демчука: в полиции опровергли заявление адвокатов

Осужденные активисты Сергей Стерненко (слева) и Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Обоим дали по 7,3 года тюрьмы. Фото: Думская

Информация о давлении полицейских на осужденного Руслана Демчука не соответствует действительности.

Никаких следственных действий с осужденным, содержащимся в Одесском следственном изоляторе, полицейские не проводили. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

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"Официально заявляем: информация адвокатов о давлении полицейских на осужденного Руслана Демчука не соответствует действительности. Ведь полицейские не проводили никаких следственных действий в Одесском СИЗО", - отметили в полиции.

Добавили, что распространенная информация является безосновательной и манипулятивной.

Информацию о давлении на Руслана Демчука 3 марта сообщили юристы компании "Миллер". Якобы 2 марта около 11:00 неустановленные лица, которые представились сотрудниками управления полиции, посетили Руслана Демчука в Одесском СИЗО и требовали от него дать показания против Сергея Стерненка. Зато обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора.