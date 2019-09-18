Дело Майдана: заочно арестовали экс-заместителя Захарченко

Суд разрешил взять под стражу бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка. Фото: antikor.com.ua

Бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка заочно арестовали. Избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Его подозревают в организации преступлений против участников Майдана, пишет gp.gov.ua.

"Осуществляется досудебное расследование по подозрению бывшего заместителя Министра внутренних дел Украины в организации превышение власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части. Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.20 14 на улице Институтской в ​​г.. Киеве", - говорится в сообщении.

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"Следственным судьей Печерского районного суда. Киева 16 сентября 2019 удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

Подозреваемый находится в розыске.

Работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована. Это произошло с приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР.