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пятница, 27 ноября 2020 18:10

Четверо мужчин в подпольной мастерской перерабатывали боеприпасы

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Четверо мужчин в подпольной мастерской перерабатывали боеприпасы
В Киеве полицейские разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве полицейские разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов.

Четверо мужчин открыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов в заброшенном цехе одного из заводов, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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"В правоохранительные органы столицы поступила информация о том, что на территории города Киева, в частности Шевченковского района, четверо человек сохраняют боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют специально оборудованную мастерскую, оборудованную для ее переработки с целью последующего сбыта. Деятельность этой группы заключалась в скупке комплектующих устройств и ингредиентов для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию и в дальнейшем соответственно их реализация через различные каналы, включая теневой рынок оружия и официально зарегистрированные средства сообщения ", - говорится в сообщении.

Во время обысков полицейские изъяли около 60 картонных коробок, внутри которых находились упаковки с патронами к гладкоствольного оружия, 57 мешков и 8 коробок с пижконтейнером, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс. охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, похожими на метательное взрывчатое вещество, около 130 бутылок, наполненных металлической дробью и металлическими слоями, 12 пулелийок, 9 станков и другие вещественные доказательства.

Группу злоумышленников задержали. Решается вопрос о сообщение им о подозрении. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

В здании бывшего кинотеатра в Авдеевке, обнаружили схрон с гранатометами и боеприпасами. В частности 3 противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, 120-мм мину, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд. Их нашли арендаторы помещения, когда собрались утеплить окна на 2-м этаже здания.

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