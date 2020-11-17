В бывшем кинотеатре спрятали гранатометы и боеприпасы

Схрон с гранатометами и минами обнаружили в Авдеевке. Фото: Донецькая облпрокуратура

В здании бывшего кинотеатра в Авдеевке, обнаружили схрон с гранатометами и боеприпасами. В частности, три противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, 120-мм мину, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд.

Их нашли арендаторы помещения, когда собрались утеплить окна на втором этаже здания, сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Часть арсенала, которая находилась в ненадлежащем состоянии, передали для утилизации пиротехникам, поскольку они опасны для жизни и здоровья окружающих.

Ведется расследование: устанавливаются лица, причастные к укрытию боеприпасов.

В конце августа в Донецкой области в заброшенном здании старой фермы в поселке в Волновахском районе, обнаружили скрытый арсенал оружия. Из тайника изъяли 20 кг пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6.