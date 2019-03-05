"Бриллиантовые прокуроры" убирают в свидетелей: кого убили в Mersedes в Киеве

Застреленным в Днепровском районе Киева на ул. Флоренции оказался 59-летний Сергей Киселев. Имя бизнесмена Киселева фигурировало в СМИ в 2015 году - в разгар скандала с "бриллиантовыми прокурорами". Фото - kyiv.npu.gov.ua

Застреленным в Днепровском районе Киева на ул. Флоренции оказался 59-летний Сергей Киселев.

Имя бизнесмена Киселева фигурировало в СМИ в 2015 году - в разгар скандала с "бриллиантовыми" прокурорами, сообщает ТСН.

В начале июля прошлого года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ - в результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. При проведении обысков них было выявлено более $500 тыс. наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

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А уже 23 октября 2015 было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоение бриллиантов - заявитель, основатель ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергей Киселев утверждал, что узнал в бриллиантах прокуроров - свои. Якобы они были изъяты у него в начале августа 2010 года во время обысков. Как писали СМИ, Киселева якобы обвиняли в изготовлении и сбыте поддельных камней, сам он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия "делиться".

Связано ли убийство бизнесмена с делом прокуроров, неизвестно.

Убийство произошло сегодня, 5 марта, около 11 утра. Мужчина якобы в полицейской форме выстрелил в мужчину в Mersedes. Свидетели говорят, что между мужчинами перед тем произошел конфликт, после чего человек в форме достал оружие.