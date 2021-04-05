Бизнесмена сожгли в собственном авто: новые подробности

Подозреваемый в убийстве бизнесмена из Днепра 42-летнего Анатолия Мищенко в преступлении не признается. Мотивы устанавливают следователи. Фото: t.me/dkr_npu

Человеческие останки, которые нашли в сожженном авто под Днепром, принадлежат бизнесмену 42-летнему Анатолию Мищенко.

Подозреваемого в убийстве задержали, по решению суда он находится под стражей. Злоумышленник в содеянном не признается. Мотивы совершения жестокого убийства устанавливаются. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Оперативники Днепропетровщины провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработали несколько версий событий и установили вероятного подозреваемого. У него изъято немало интересного, в том числе гранату. Любителя боеприпасов задержали. А уже на следующий день полицейские получили доказательства его причастности к совершению страшного убийства", - рассказали в департаменте.

Следствие по делу продолжается.

Бизнесмен из Днепра, владелец крупного оружейного магазина 42-летний Анатолий Мищенко исчез в понедельник утром, 29 марта. Поехал по делам на внедорожнике Toyota Highlander и домой не вернулся. Близким о местонахождении не сообщил, кроме того, телефоны не работали тоже. А уже во вторник его внедорожник нашли сожженным. В салоне обнаружили обгоревшее тело.