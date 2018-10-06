Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии

Российский турист в Чехии нанес ущерб отелю на 630 тыс. гривен. Фото: lekvi

Российский турист разгромил отель на одном из курортов Чехии.

Сумма ущерба оценивается в 630 тыс. гривен (500 тыс. чешских крон). Об этом сообщил российский блогер Рустем Адагамов в Twitter.

"Русскоязычный турист разгромил отель в Карловых Варах, залил его водой, бил стекла и двери, ворвался в номер к 70-летней женщиные. Убыток на 500 000 крон (1,5 млн ₽). Полиция ищет мудака", - написал Адагамов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП с украинцами в Польше: водитель был под действием психотропов

В одном из хостелов Суворовского района Одессы поселились 25 вооруженных мужчин. О постояльцах с оружием полиции сообщили местные жители.