Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии

Российский турист разгромил отель на одном из курортов Чехии.
Сумма ущерба оценивается в 630 тыс. гривен (500 тыс. чешских крон). Об этом сообщил российский блогер Рустем Адагамов в Twitter.
"Русскоязычный турист разгромил отель в Карловых Варах, залил его водой, бил стекла и двери, ворвался в номер к 70-летней женщиные. Убыток на 500 000 крон (1,5 млн ₽). Полиция ищет мудака", - написал Адагамов.
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В одном из хостелов Суворовского района Одессы поселились 25 вооруженных мужчин. О постояльцах с оружием полиции сообщили местные жители.
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