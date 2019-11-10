Audi снес ограждение моста и упал в реку

Фото: Эхо Червонограда

9 ноября водитель автомобиля Audi протаранил металлическое ограждение моста и упал в реку Западный Буг. Авария произошла около 23:00 вблизи города Сокаль Львовской области.

Автомобиль двигался по улице Гоголя в направлении села Бендюги, Сокольского района, сообщает "Эхо Червонограда".

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По словам очевидцев, водитель Audi после ДТП был в сознании. Мужчину госпитализировали в Червоноградскую больницу.

"К таким последствиям привела скорость авто и то, что водитель не справился с управлением. Однако металлические швеллеры вдоль моста устанавливают именно для того, чтобы в таких случаях не позволить автомобилю взлететь в пропасть. Похоже, что слабым местом оказались крепления швеллеров к бетонному основанию ", - пишет издание.

Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения не известно. Автомобиль при падении сильно поврежден. Правоохранители устанавливают обставить аварии.

11 июня, в Тячевском районе на Закарпатье грузовик Зил-131 слетела с дороги в горную реку. Погибли пять человек.