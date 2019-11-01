BMW с тремя детьми в салоне превратилось в груду металла: видео момента ДТП

1 ноября в Днепре автомобиль BMW попал в серьезное ДТП на Набережной Победы под Южным мостом. Легковушка врезалась в бетонный столб.
В момент столкновения в салоне, кроме водителя, находились трое детей, пишет Информатор.
Пострадавших забрали в областную детскую больницу на ул. Космической с травмами различной степени тяжести. Водитель поехал с ними.
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По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны центра и не справился с управлением. Все обстоятельства устанавливают полицейские.
1 ноября на ул. Николая Бажана в Киеве столкнулись Chevrolet и Land Rover. Последний в результате удара перевернулся на крышу.
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