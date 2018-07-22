Авто со столичными копами упало в реку

У одного полицейского сотрясение мозга. Фото: facebook

В Петропавловской Борщаговке под Киевом автомобиль патрульной полиции взлетел в реку Нивка в результате погони за мопедом.

Об этом в Facebook написал киевлянин Николай Мельниченко. Очевидцы рассказали, что во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку. Автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.

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На месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды. Машина сильно разбита. У одного из правоохранителей сотрясение мозга, другого разыскивают в реке. Есть информация, что он скрылся с места происшествия.

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