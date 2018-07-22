Авто со столичными копами упало в реку

В Петропавловской Борщаговке под Киевом автомобиль патрульной полиции взлетел в реку Нивка в результате погони за мопедом.
Об этом в Facebook написал киевлянин Николай Мельниченко. Очевидцы рассказали, что во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку. Автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Выловили на середине озера" - мужчина выжил в ДТП и пошел топиться
На месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды. Машина сильно разбита. У одного из правоохранителей сотрясение мозга, другого разыскивают в реке. Есть информация, что он скрылся с места происшествия.
В центре Киева на работника банка напали четверо злоумышленников. Отобрали более 2 млн грн. Нападение произошло на ул. Бастионной во дворе одного из домов.
Комментарии1