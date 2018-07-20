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пятница, 20 июля 2018 15:00

У банкира посреди улицы отобрали миллионы

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У банкира посреди улицы отобрали миллионы
Четверо злоумышленников украли у киевлянина 2 млн грн. Фото: Вечірній Кам'янець

В центре Киева на работника банка напали четверо злоумышленников. Отобрали более 2 млн грн.

Нападение произошло по ул. Бастионной во дворе одного из домов, сообщили в "УНН".

Мужчины в масках применили к банкиру физическую силу. Затем исчезли с деньгами. Средства принадлежали финучреждению, где работает пострадавший.

В полиции открыли уголовное производство за разбой. Нападающих до сих пор ищут.

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В Ереване полковник дорожной полиции Армении пытался ограбить банк. Вооруженный ножом, гранатой и ружьем, ворвался в отделение, ранил сотрудника службы охраны и полицейского. По "горячим" следам вора удалось поймать.

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