"Выловили на середине озера" - мужчина выжил в ДТП и пошел топиться

Фото: dtp.kiev.ua

Утром 20 июля в Киеве на Осокорках произошла смертельная авария. Во время катания на мотоцикле погиб 36-летний мужчина. Другой, выживший, хотел утопиться. Его спасли правоохранители. По предварительной информации - мужчины были нетрезвые. Об этом сообщает dtp.kiev.ua

"Покатушки на мото в нетрезвом состоянии по дачам Осокорки закончились трагично. Один труп, другой - в "скорой". Не вписались в поворот на мотоцикле. Кто был за рулем - не понятно. Выживший - в шоковом состоянии и хотел утопиться. Но полиция не позволила - выловила из середины озера, и передала медикам", - рассказали очевидцы.

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Подробности происшествия уточняют. На месте работает полиция.

В Кременце на Тернопольщине в аварии погиб 24-летний житель Шумского района. Он за рулем мотоцикла Yamaha врезался в грузовой автомобиль ЗИЛ 133, принадлежащий местной пожарной части.