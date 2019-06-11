Грузовик слетел в горную реку: 5 погибших

Грузовик скатился в реку из-за скользкой дороги. Фото: ТСН

Во вторник, 11 июня, в Тячевском районе на Закарпатье грузовик Зил-131 слетела с дороги в горную реку.

Погибли пять человек, сообщают "Новости Закарпатья".

Среди погибших - двое работников лесхоза и трое жителей села Тарасовка. Все ехали на заготовку дров.

Началась непогода. Из-за сильной грозы водитель не справился с управлением.

Тела четырех погибших нашли. Пятого ищут - его отнесла бурная река.

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