Грузовик слетел в горную реку: 5 погибших

Во вторник, 11 июня, в Тячевском районе на Закарпатье грузовик Зил-131 слетела с дороги в горную реку.
Погибли пять человек, сообщают "Новости Закарпатья".
Среди погибших - двое работников лесхоза и трое жителей села Тарасовка. Все ехали на заготовку дров.
Началась непогода. Из-за сильной грозы водитель не справился с управлением.
Тела четырех погибших нашли. Пятого ищут - его отнесла бурная река.
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Синоптики предупреждают, что на Севере и Западе Украины жару будут сопровождать ливни и грозы.
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