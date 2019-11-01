Огненное ДТП: водитель чудом выжил в горящем авто

Под Житомиром Ford Focus влетел в дерево и загорелся. Водителя успели спасти. Фото - zt.npu.gov.ua

31 октября около 23:00 на 205 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский легковушка Ford Focus влетела в дерево и загорелась.

32-летнего водителя едва успели спасти из горящей ловушки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель автомобиля - житель села Чернетина Винницкой областях. Ехал в направлении Бердичева, не справился с управлением и съехал с автодороги, где транспортное средство столкнулось с деревом и загорелось", - сказано в сообщении.

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В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его доставили в отделение интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

На въезде в село Дмитровка Килийского района Одесской области взорвалось авто с людьми внутри. Погиб водитель и его пассажирка.