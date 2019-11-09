Мужчину волной затянуло под поезд

9 ноября в 00:10 в поселке Песочин Харьковского района пассажирский поезд переехал 56-летнего мужчину. От полученных травм он скончался.
О трагедии сообщил машинист, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
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Предварительно установлено, что потерпевший переходил через мост и потоком воздуха его втянуло под поезд.
Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства происшествия выясняются.
На посадочной платформе "Чернявка" в Попельнянском районе Житомирской области пассажирский поезд травмировал 19-летнего студента. Он стоял на краю платформы в ожидании прибытия железнодорожного транспорта. При боковом столкновении с локомотивом волной воздуха парня отбросило в сторону на несколько метров. От полученных травм он погиб на месте.
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