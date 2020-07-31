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пятница, 31 июля 2020 12:08

75-летнего мужчину приковали среди двора цепью

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75-летнего мужчину приковали среди двора цепью
На Николаевщине 75-летнего мужчину опекуны посадили на цепь. Фото: sumynews.com

В одном из сел Еланецкого района Николаевской области нашли 75-летнего мужчину, прикованного железной цепью во дворе.

Очевидцы сняли увиденное на видео и выложили в соцсети, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Председатель одного из сельских советов сообщила, что в социальной сети она пересмотрела видеоролик, на кадрах которого увидела мужчину с цепями на ногах. В старике заявительница узнала местного жителя", - рассказали в полиции.

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На месте полицейские выяснили, что 75-летнего мужчину, за которым 10 лет назад взялась ухаживать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе. Мужчину сразу же освободили.

Следователи открыли уголовное производство, и виновникам грозит до 5 лет тюрьмы. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Солонянском районе Днепропетровской области освободили из неволи 36-летнего мужчину. Его посадила на цепь мать. Пострадавший имеет подтвержденную группу инвалидности и получает пенсию. Ради денег мать будто бы и лишила свободы собственного сына.

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Дата
31
июля

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