6-летний мальчик вызвал полицейских - боялся быть дома один

Мать оставила его на 15 минут и пошла по делам

В Херсоне к полицейским обратился 6-летний мальчик и сказал, что ему страшно быть одному дома.

Инцидент произошел в Таврийском микрорайоне. Мать оставила его на 15 мин. и пошла по делам, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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"На линию 102 поступил звонок от 6-летнего мальчика. Он назвал свое имя и сказал, что ему страшно оставаться одному дома. Оператор успокоил ребенка и узнал, что мать мальчика срочно уехала по делам и обещала за 15 минут вернуться, а сын остался один и сильно испугался ", - говорится в сообщении.

Мальчик встретил правоохранителей у входа во двор. Они сразу позвонили его матери. Женщина за считанные минуты приехала домой. Она объяснила, что на время своего отсутствия оставляла сына с няней. Но на этот раз никто не мог наблюдать за мальчиком, поэтому она оставила его на 15 мин. самого и поехала в срочных делах. Она не знала, что сын испугается и будет звонить на 102.

После приезда матери мальчик успокоился. С женщиной полицейские провели профилактическую беседу и посоветовали больше не оставлять сына одного.

В Бахмуте Донецкой области правоохранители спасли 4 маленьких детей, которых в грязи и холоде покинула мать. Дети находились в невыносимых и опасных для жизни условиях.