Замерзли и хотели есть: мать оставила 4 детей в ужасных условиях

Дети находились в невыносимых и опасных для жизни условиях Фото: korupciya.com

В Бахмуте Донецкой области полицейские спасли четырех маленьких детей, которых в грязи и холоде покинула мать.

Дети находились в невыносимых и опасных для жизни условиях, сообщили в Бахмутском отделе полиции.

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"Получив поздно вечером анонимное сообщение о том, что четверо детей в доме с печным отоплением находятся сами, правоохранители совместно с представителями службы по делам детей отправились на уже знакомое место проживания семьи. Когда полицейские вошли в дом, то увидели ужасную картину - в антисанитарных условиях находились четверо маленьких детей. В помещении стоял едкий запах дыма, продуктов питания не было. Сами же дети имели неопрятный вид, были полураздетые, замерзшие, голодные и без присмотра взрослых. Учитывая ситуацию в семье и минусовую температуру на улице, сотрудники ювенальной превенции решили временно поместить детей в медицинское учреждение, где им будет оказана необходимая помощь ", - говорится в сообщении.

Мать детей в больнице так и не появилась. 30-летнюю женщину полицейские уже неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей.

В Житомире у многодетной матери Ольги Синкевич социальные службы отобрали 5 детей. Самому младшему 3 месяца, а старшему ребенку - 8 лет. Забрали детей, когда застали женщину пьяной. Медики говорят, дети были голодные и неухоженные.