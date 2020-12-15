У пьяной матери отобрали 5 детей

В Житомире у пьяной многодетной матери Ольги Синкевич социальные службы отобрали 5 детей. Самому младшему 3 месяца, а старшему ребенку - 8 лет. Фото: tsn.ua

В Житомире у многодетной матери Ольги Синкевич социальные службы отобрали 5 детей. Самому младшему 3 месяца, а старшему ребенку - 8 лет. Забрали детей, когда застали женщину пьяной.

Медики говорят, дети были голодные и неухоженные. Сейчас они в больнице. За несколько дней ни мать, ни отец к ним так и не наведались. Малышам начали помогать другие мамы, находящиеся в больнице со своими детьми. Приносят игрушки, детское питание и подгузники, сообщает ТСН.

"Предметы гигиены, одежда, обувь, приносили даже коробками, все отдали медсестрам, они им там выделяют посуточно", - говорит волонтер Елена Тернопольская.

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Семья состоит на учете как неблагополучная, говорят в социальной службе. Мать привлекут к административной ответственности за недосмотр за детьми, и собираются лишить ее родительских прав. Женщина просит оставить детей с ней.

"Так просто захотелось вечером. И выпила, а на следующий день я еще была не в состоянии. Если человек ночь не спит, пьет. Хочу, чтобы мне вернули детей, плачу, ночами не сплю", - рассказала Ольга Синкевич.

В Первомайском на Харьковщине женщина бросила в комнате общежития в антисанитарных условиях детей 4, 6 и 7 лет. Они были больны и голодны. Мать в то время выпивала у соседей по общежитию. Детей направили в Первомайскую районную больницу. В отношении женщины составили административный протокол. Детей передадут в патронатную семью на 3 месяца, по решению службы по делам детей Первомайского городского совета. За это время мать должна наладить быт.