5 автомобилей одновременно попали в аварию

В Харькове произошла авария. Фото: полиция

На ул. Гвардейцев-Широнинцев в Харькове сразу столкнулось 5 автомобилей.

Пострадали водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской обл.

"С телесными повреждениями они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейский погиб во время службы

Правоохранители решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

На трассе Киев - Харьков произошла смертельная авария около 16.30 28 мая. Близ села Вилы Лубенского района Полтавской области перевернулся Mercedes Sprinter, в котором ехали полицейские.