5 автомобилей одновременно попали в аварию

На ул. Гвардейцев-Широнинцев в Харькове сразу столкнулось 5 автомобилей.
Пострадали водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской обл.
"С телесными повреждениями они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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Правоохранители решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
На трассе Киев - Харьков произошла смертельная авария около 16.30 28 мая. Близ села Вилы Лубенского района Полтавской области перевернулся Mercedes Sprinter, в котором ехали полицейские.
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