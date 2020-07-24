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пятница, 24 июля 2020 20:57

5 автомобилей одновременно попали в аварию

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5 автомобилей одновременно попали в аварию
В Харькове произошла авария. Фото: полиция

На ул. Гвардейцев-Широнинцев в Харькове сразу столкнулось 5 автомобилей.

Пострадали водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской обл.

"С телесными повреждениями они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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Правоохранители решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

На трассе Киев - Харьков произошла смертельная авария около 16.30 28 мая. Близ села Вилы Лубенского района Полтавской области перевернулся Mercedes Sprinter, в котором ехали полицейские.

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