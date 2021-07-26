2-летняя девочка пошла искать мать через приоткрытое окно

В Запорожье нацгвардеец спас 2-летнюю девочку, которая едва не выпала из окна. Фото: tsn.ua

В Запорожье 2-летняя девочка едва не выпала из окна второго этажа.

Ребенок через приоткрытое окно шел искать мать. Девочку на подоконнике увидел нацгвардеец, проходивший мимо. Схватился за кондиционер, добрался к открытому окну и удержал девочку от падения, сообщает ТСН.

В квартире была ее младшая сестра. Родителей дома не оказалось. Их до сих пор разыскивает полиция Запорожья.

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Нашли только деда детей. Он не смог объяснить, почему родители оставили дочерей самих.

Младшей - 1,7 года. Старшей - осенью будет три года. Сейчас девочки в больнице под наблюдением медиков.

В Кривом Роге на Днепропетровщине с пятого этажа дома выпал 10-летний мальчик. Его нашел прохожий и вызвал медиков. С тяжелыми травмами головы и позвоночника мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу №8. Отмечается, что ребенок был без обуви и только в пижаме. По его словам, он выпрыгнул из окна дерево, но не удержался и сорвался вниз. Предварительно известно, что дома был его пьяный отец. Мальчик хотел от него убежать.