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четверг, 11 июля 2019 20:46

20-летняя женщина исчезла с маленьким сыном

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Полиция и родные ищут черновчанку 20-летнюю Яну Бернадскую и ее сына 2-летнего Артема.

9 июня женщина с сыном ушла из дома и до сих пор не вернулась. Связь с ними отсутствует, сообщили в отделе коммуникации Черновицкой области.

Автор: npu.gov.ua
  Полиция и родные ищут черновчанку 20-летнюю Яну Бернадскую и ее сына 2-летнего Артема
Полиция и родные ищут черновчанку 20-летнюю Яну Бернадскую и ее сына 2-летнего Артема

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Вероятно, женщина с сыном могут находиться на территории Одесской области.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, просьба срочно сообщить по телефонам (0372) 52-20-27, (0372) 59-19-99, (095) 879-60-80 или по спецлинии "102".

В Сумах полиция и родные ищут 21-летнюю Яну Тюльпу, которая внезапно исчезла 5 июля. Мать пропавшей подозревает, что ее дочь похитили.

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Дата
11
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