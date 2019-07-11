20-летняя женщина исчезла с маленьким сыном

Полиция и родные ищут черновчанку 20-летнюю Яну Бернадскую и ее сына 2-летнего Артема.

9 июня женщина с сыном ушла из дома и до сих пор не вернулась. Связь с ними отсутствует, сообщили в отделе коммуникации Черновицкой области.

Автор: npu.gov.ua Полиция и родные ищут черновчанку 20-летнюю Яну Бернадскую и ее сына 2-летнего Артема

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Вероятно, женщина с сыном могут находиться на территории Одесской области.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, просьба срочно сообщить по телефонам (0372) 52-20-27, (0372) 59-19-99, (095) 879-60-80 или по спецлинии "102".

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