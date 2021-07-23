В Одесской области 18-летний рецидивист убил товарища. Фото: od.npu.gov.ua

В Белгород-Днестровском Одесской области неподалеку от Днестровского лимана местные нашли человека с разбитой головой. Им оказался 44-летний местный житель.

В убийстве мужчины подозревают его 18-летнего знакомого, ранее он уже был судим за кражу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина ушел на встречу со знакомым и домой не вернулся. Оказалось, что приятели пошли в недострой, где между ними возник конфликт. В ходе спора 18-летний поднял с земли кирпич и несколько раз ударил товарища по голове. А когда тот упал без сознания - сбежал", - рассказал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.

Подозреваемого задержали дома. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В поселке Окны Одесской области 17-летний парень избил 32-летнего дядю и бросил на дороге. Пострадавший смог добраться домой, а через несколько часов мать нашла его мертвым. Пострадавший скончался от отека мозга, закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер, по выводам эксперта.