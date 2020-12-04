17-летний парень разнес голову отчиму

В Володарке на Киевщине 17-летний парень разнес топором голову 46-летнему отчиму.
Происшествие случилось в полночь 4 декабря. Драку увидела соседка и вызвала полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
"Парень пришел ночью домой и начал ссору с отчимом. Конфликт перерос в драку, в результате которой парень топором ударил по голове отчима. Мужчину госпитализировали", - сказано в сообщении.
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Несовершеннолетнего задержали. Парень и ранее привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения для него изберет суд. За содеянное ему грозит до 15 лет за решеткой.
В Турковичах на Ровенщине нашли тело 47-летнего мужчины. Пропавшего убили и закопали в лесополосе. По подозрению в преступления задержали 28-летнего пасынка убитого. Выяснилось, мужчина поссорился с пасынком. Последний избил отчима руками и ногами, от чего он умер.
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