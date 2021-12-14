16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отпустили домой

В Луцке 16-летний Дмитрий Рудюк на Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. Искалечил пятерых взрослых и 5-летнего ребенка. Фото: t.me/pavlovskynews

16-летнего Дмитрия Рудюка, который на пешеходном переходе в Луцке сбил шесть человек, отправили на два месяца под домашний арест. Такое решение сегодня, 14 декабря, вынес горрайонный суд.

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Подростку запрещено покидать жилье круглосуточно, кроме часов учебы в профессиональном техническом училище. Контролировать посещение учебного заведения подозреваемым должны полицейские. О такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура. Подозреваемый и его защитница не возражали.

"Я не помню ничего. Я помню только, уже когда лежал у машины и меня ногами били. У меня синяки не от ДТП", - сказал на суде Дмитрий.

Мать Дмитрия Рудюка извинилась перед пострадавшими. Рассказала, что практики вождения у парня не было, ведь автомобиль ему не давали. Только играл компьютерные игры, где ездил на машине, передает Volynpost.

"Просто извините, я не хотела. Я не знаю, как это объяснить. Надо сделать все, чтобы была живая мама детей (39-летняя пострадавшая, - Gazeta.ua ). Никто не имеет права забирать маму у детей. Я никому не желаю пережить то, что я пережила за эти три дня", – сказала Анна Ильчук после судебного заседания.

Рассказала, что с момента ДТП не общалась с сыном. Его отец сейчас за границей на заработках, а сама она не в состоянии работать из-за состояния здоровья.

По ее словам, ключи от автомобиля всегда были спрятаны. Но когда ее не было дома, парень забрал их из ящика.

Кроме Дмитрия у женщины еще двое детей.

Женщина уверяет, что семья не будет возражать против справедливого наказания для Дмитрия, ведь виновный должен быть наказан. Но добавляет, что худшая казнь, чем приговор, – ощущение, которое сейчас она испытывает, из-за причастности ее сына к тяжкому преступлению и искалеченной человеческой жизни.

Авария произошла 12 декабря в 14:30 по просп. Соборности. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с ул. Черновола. В машине на момент аварии находились три человека 16 и 15 лет. Они бежали с места происшествия. Всех задержали. В результате столкновения больше всего пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Также травмы получила 27-летняя предприниматель, у нее ушиб ноги. 36-летняя доцент кафедры правоведения ЛНТУ имеет повреждение голени, 41-летняя воспитатель – перелом костей стопы. Все они после осмотра медиками и оказания помощи лечатся амбулаторно. Водитель телесных повреждений не получил.