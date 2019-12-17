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вторник, 17 декабря 2019 23:28

Новогодние вкусности: 15 способов оригинально запаковать конфеты
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Фото: idei-dekoru.com

Сладости - универсальный подарок. Их любят все дети и взрослые. Поэтому они подходят в качестве презента для любого праздника. А учитывая то, что лучше конфет могут быть только красиво подаренные конфеты.

Идеи как это сделать собраны в статье.

При декорировании не бумажные, а цветной пленкой, стоит пользоваться сухим клеем в форме карандаша или двустороннем скотче. Так удастся избежать появления на упаковке заметных пятен клея.

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"Добрые дела должны быть тайными", - говорил Святой Николай. Именно поэтому он всегда приходит ночью, когда все крепко спят и никто не видит его деяний. Верят, что он прячет подарки под подушку, ботинки или под елку.

Не важно где лежит подарок, но он должен быть празднично упакованный.

Идеи для оригинального упаковки подарков собраны в этой подборке.

idei-dekoru.com
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