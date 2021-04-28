Власть филологов. К "слобожанскому" и "украинскому рускому" добавили еще один язык

В партии взялись переводить с "депутатского языка". Фото: focus.ua

В партии "Слуга народа" считают, что украинцам нужен перевод с "депутатского языка".

"Вот слушаешь депутата, важные вещи же говорит! И многое не понимаешь, потому что говорят они на своем "депутатском языке". Поэтому мы решили сделать перевод их языка, чтобы было понятно и просто для всех. Поэтому - новая рубрика "Перевод с депутатского", - сообщила партия в Facebook.

На странице объяснили значение термина "спам поправками". Это когда фракции Верховной Рады не хотят принятия закона и подают много поправок к законопроекту, чтобы задержать его рассмотрение.

"Я даже знаю эти фракции. Это "Слуги" вместе с ОПЗЖ". "А не напомните, у кого "черный пояс" по спаму?" "Рассказываете о методике, которую можно использовать? Молодцы", - писали в комментариях.

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Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель говорила, что в Украине существует "украинский русский язык". Министр внутренних дел Арсен Аавков называл русский язык "слобожанским".

При обсуждении возможной повестки дня встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным мелькнула мысль говорить о русском языке. Директор Института украинского языка НАН Украины профессор Павел Гриценко считает, что язык не может быть предметом преговоров с Москвой.