В конце жизни королевский художник рисовал темные видения

Художник с каждым годом жизнь рисовал картины в темных цветах. Фото: pixabay

Испанский живописец и гравер Франсиско Хосе-де Гойя умер 16 апреля 1828 года.

Отец был мастером из позолоты, а мать — дочерью обедневшего дворянина. Детство художника прошло в ее доме. Около 1749 года семья купила дом в городе Сарагоса и через несколько лет переехала туда.

В 1760 году 14-летний Гойя поступил на обучение к художнику Хосе Лухану. В Мадриде участвовал в дуэлях. После одной из них бежал в Рим, где в 1771 году занял 2-е место в художественном конкурсе, организованном городом Парма. Позже в этом же году он вернулся в Сарагосу и нарисовал фрески в нескольких храмах города. Он учился у Франсиско Байе и-Субиаса, и в его рисунках стали появляться признаки изящной тональности.

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В 1786 году Гойю назначили художником при дворе Карлоса III, а в 1789 году — художником при дворе Карлоса IV. Он рисовал испанскую королевскую семью, в частности Карлоса IV Испанского и Фердинанда VII. Темы работ разнообразны: от веселых празднований для гобеленов и эскизов карикатур, до изображения сцен войны и трупов. Эта эволюция отражает то, как мрачнело настроение художника.

"Сон разума рождает чудовищ" — подписал он серию гравюр "Капричос". На ней изобразил много темных видений. Это стало следствием его тяжелой лихорадки в 1792 году, после которой оглох и углубился в себя. В течение 5 лет, когда он выздоравливал, много читал о Французской революции и ее философии.

2 самые известные картины Франсиска Гойи — "Маха обнаженная" и "Маха одетая". Они изображают одну и ту же женщину в одной и той же позе, соответственно обнаженную и одетую.

"Мне уже 80 лет, а я все еще учусь", — говорил художник на закате жизни. Почти перед смертью он сделал несколько быстрых эскизов на литографическом камни — это были сцены боя быков.

17 марта 1901-го в Париже началась выставка 71 работы голландского художника Винсента ван Гога. Экспрессивные картины стали сенсацией в мире искусства. 11 лет перед этим, мало кому известный художник ван Гог покончил жизнь самоубийством.