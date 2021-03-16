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среда, 17 марта 2021 08:00

Художник стал известным через 11 лет после смерти

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Художник стал известным через 11 лет после смерти
Винсент ван Гог. Автопортрет, 1887 год / Wikipedia

17 марта 1901-го в Париже началась выставка 71-ой работы голландского художника Винсента ван Гога. Экспрессивные картины стали сенсацией в мире искусства. 11 лет перед этим, мало кому известный художник ван Гог покончил жизнь самоубийством.

Винсент родился в 1853-м в голландском Зюндерте в семье пастора. Не получив в молодости профессионального образования, сменил множество занятий. В 1880-м увлекся живописью. В 1885 году в Антверпене стал посещать классы в Академии искусств и частную школу рисования. Самыми известными работами этого периода является "Едоки картофеля", "Ткач", "Натюрморт с трубкой и шляпой".

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В 1886-м переехал к брату в Париж, где под влиянием импрессионистов, увлекшись сочностью красок, кардинально изменил манеру рисования. Тогда нарисовал "Поле пшеницы с жаворонком", "Папаша Танги". Это были первые удачные работы ван Гога в постмодернистском стиле.

В 1888-м все чаще стали проявляться признаки душевной болезни ван Гога. Он переехал на юг Франции и следующий год стал самым плодотворным в творчестве. Ван Гог пишет картины "Цветущая слива", "Мост Ланглуа", "Долина Ла-Кро", "Ночное кафе".

Психическая болезнь привела в больницу для душевнобольных, после выхода из которой в мае 1890-го поселяется вблизи Парижа. Здесь вдохновенно работает следующие несколько месяцев, однако в один из периодов душевного кризиса, чувствуя, что болезнь становится обузой для окружающих, смертельно ранит себя. Умер 29 июля 1890-го.

При жизни продал всего 1 работу. В 1987 году на аукционе его картина "Подсолнухи" были продана почти за $40 млн. При жизни художник выставлял лишь несколько работ в Париже и Брюсселе, однако не получил признания. Слава пришла только после парижской выставки 1901 года, когда он был признан как мастер-постимпрессионист. В последующие десятилетия слава росла и сейчас его картины признаны во всем мире шедевры.

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Дата
17
марта

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