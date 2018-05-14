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понедельник, 14 мая 2018 13:56

Умер закарпатский языковед Любомир Белей

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Умер закарпатский языковед Любомир Белей
Языковед Любомир Белей умер на 57 году жизни Фото: http://mediacenter.uzhnu.edu.ua

2 мая ушел из жизни известный языковед, преподаватель Ужгородского национального университета, Любомир Емельянович Белей. Сердце ученого остановилось на 57-м году жизни.

В 1983 году Любомир Белей закончил филологический факультет УжНУ и поступил в аспирантуру по специальности "общее языкознание", - передает Закарпатье Онлайн.

В 1986-м защитил кандидатскую диссертацию "Вариантность антропонимов на разных уровнях украинского языка" и начал преподавать в родном вузе. С 1990-го - доцент кафедры общего и славянского языкознания.

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В 2002 году Любомир Белей получил научную степень профессора языкознания. Исследовал украинскую ономастику, историю украинского литературного языка, язык и культуру украинской диаспоры и лексикографию.

Год назад Любомир Белей представил свой труд "Русинский" сепаратизм: генезис in vitro", которая вызвала значительный резонанс.

82-летний Вадим Ильенко ушел из жизни 8 мая 2015 года. За несколько лет до того перенес инсульт. Ему было трудно двигаться и разговаривать. За месяц до смерти возле своей квартиры оператор упал и сломал шейку бедра. Ушел из жизни накануне дня рождения еще одного брата - оператора, режиссера и сценариста Юрия Ильенко (умер в 2010-м).

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