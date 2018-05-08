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вторник, 08 мая 2018 09:13

"Мы с Юрой молимся разным богам" - Вадим Ильенко умер накануне дня рождения брата

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"Последний раз я навещал Вадима за два дня до смерти. Мне надо было срочно лететь в Лос-Анджелес на фестиваль украинского кино. Улетал, не думая о плохом. Вадим демонстрировал, как учится ходить с помощью специальной подставки. Но неожиданно состояние здоровья Вадима резко ухудшилось. Восьмого мая мне позвонили из Киева, сказали, что брат умер", - рассказывал режиссер Михаил Ильенко.

82-летний Вадим Ильенко ушел из жизни 8 мая 2015. За несколько лет до того перенес инсульт. Ему было трудно двигаться и разговаривать. За месяц до смерти возле своей квартиры оператор упал и сломал шейку бедра. Ушел из жизни накануне дня рождения еще одного брата - оператора, режиссера и сценариста Юрия Ильенко (умер в 2010 году).

Автор: Сергей Тушинский, ФАКТЫ
  Вадим Герасимович поставил 7 лент
Вадим Герасимович поставил 7 лент

"Он с нетерпением ждал прихода весны, чтобы поехать в село, - вспоминал Михаил Герасимович. – Там у него было множество разных приспособлений, инструментов, мог часами мастерить полочки, столы, стулья… А вот огородом не занимался. Говорил, что для этого у него таланта нет. Бывало, сядет на скамейку возле дома, подставит лицо солнцу и говорит: "Миша, как же мне здесь хорошо и спокойно".

Вадим Ильенко родился в Новомосковске Днепропетровской области в семье инженера-строителя. Семья переехала в Москву. Там жили в бараке на территории одного из московских заводов.

"Мама вспоминала, что с детства брат рос творческим ребенком, - рассказывает Михаил Ильенко. - Лет в десять захотел научиться играть на пианино, но инструмента в доме не было - он стоил огромных денег, которых у родителей не было. Тогда Вадим нашел выход - нарисовал на подоконнике клавиатуру - черно-белые клавиши. Мама вспоминала, что он часами стоял у окна, представляя, как они могли бы звучать. В конце концов родители не выдержала и стали собирать деньги на аккордеон, видя, что их сын так увлечен музыкой. Кстати, где-то года четыре назад Вадим вдруг вспомнил о своем детском увлечения и приобрел аккордеон. Играл на нем, вспоминая то, чему научился в детские годы".

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В юношеские годы Вадим Герасимович увлекся фотографией, а затем решил поступать на операторский факультет ВГИКа.

"Мы родом из Черкасс, а жили в Москве. Часто ездили на родину в гости. - рассказывал сам Вадим Герасимович в интервью. - Во время одного из таких визитов, когда я был в классе седьмом-восьмом, в Черкассы приехала съемочная группа с "Мосфильма" снимать эпизод "Переправа через Днепр" какого-то художественного фильма. Мы жили рядом, возле Днепра. Было много людей, военной техники, самолеты. Ну, мы, дети, конечно, пропадали на этих съемках. И когда я вблизи увидел камеру, оператора, режиссера - на меня это произвело огромное впечатление. Я этим заболел. Вернулся в Москву и решил, что буду поступать в киноинститут. Я пошел во ВГИК, взял их программы и начал готовиться к поступлению. Готовился три года. Работал не на страх, а на совесть: просиживал в библиотеках, ходил по музеям - изучил Третьяковку так, что мог экскурсии водить. Ездил в Ленинград, бывал там в Эрмитаже, Русском музее. 1950 года я подал документы и поступил с первого раза, хотя конкурс был - 18 человек на место".

Автор: Тарас Ермашов
  Вадим Ильенко снял три десятка полнометражных художественных фильмов
Вадим Ильенко снял три десятка полнометражных художественных фильмов

В 1955-м Вадим Ильенко из Москвы переехал в Киев и стал оператором на киностудии им. Довженко. Вслед за старшим братом связали жизнь с кино Юрий и Михаил Ильенко.

"Несмотря на то, что мы, трое братьев, учились в Москве, работать уехали в Киев, - говорит Михаил Ильенко. - Собираясь вместе, часто задавали друг другу вопрос, почему так случилось. В конце концов решили, что это заложено в нас генетически. Украина - семья наших предков".

Его любимой актрисой была Маргарита Криницына, исполнительница роли Прони Прокоповны, и он все время пытался поймать ее крупный план

Вадим Герасимович поставил 7 лент, среди них "Последний бункер" и "Над нами Южный крест". Ряд фильмов с операторской работой Ильенко стали эталоном мастерства - "Олекса Довбуш", "За двумя зайцами", "Вечер на Ивана Купала", "Почтовый роман", "Белый башлык".

"Давным-давно я работал с братьями в "Празднике печеного картофеля". Таки было чему поучиться, - вспоминал режиссер Александр Визирь. - Вадим был человеком незаурядным, талантливым. И как оператор, и как креативщик. Был эпизод - героиня Люды Ефименко получила похоронку. Ну и надо было плакать, страдать, руки ломать. Тяжелая сцена для любого из актеров. И не складывалась сцена отнюдь. Вадим куда-то исчез, потом возвращается: "Есть идея!". А там в Халепье, что у Триполья, чудом сохранилась еще с царских времен маленькая кирпичная фабрика, ну немножко больше сарая. И был там конвейер, некое чудо, похожее на канатку. Посмотрели братья на все это, переглянулись. Команда: "Камера сюда!". И очень сильная вышла сцена. Люда вся как окаменела, вся в себе, только кирпичи - хлоп на конвейер, хлоп, хлоп".

Самый известный фильм, который снял Вадим Ильенко, - комедия "За двумя зайцами" режиссера Виктора Иванова.

"Брат очень любил эту картину. Любил вспоминать о съемках, которые проходили в большом павельйоне Киностудии имени Довженко. Говорил, что его любимой актрисой была Маргарита Криницына, исполнительница роли Прони Прокоповны, и он все время пытался поймать ее крупный план".

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Брат плакал от того, что подобная работа ему уже была не под силу

Вадим Ильенко часто работал оператором в режиссерских работах братьев. В фильмы "Вечер на Ивана Купала", "Праздник печеной картошки", "Молитва за гетмана Мазепу" старшего брата пригласил Юрий Ильенко.

"Это была его ошибка, и моя также - не стоило мне за это браться. Мы с Юрой молимся разным богам. Меня интересует кино, обращенное к зрителю, к его душевным струнам, кино, где в центре человек и его чувства. Юра любит экспериментировать с формой, отсюда - непременное расстояние между фильмом и зрителем. Случилось так, что во время съемок (фильма "Молитва за гетмана Мазепу" - Gazeta.ua) у меня обнаружили микроинфаркт, я попал в больницу и после этого не вернулся в группу".

Автор: kino-teatr.ua
  Вадим Ильенко ушел из жизни накануне дня рождения покойного брата Юрия
Вадим Ильенко ушел из жизни накануне дня рождения покойного брата Юрия

"Помню, как Вадим прочитал сценарий фильма "Толока" (Украинский исторический фильм. Премьеру перенесли на 2018 год - Gazeta.ua), замолчал, отвернулся, и я увидел, как вздрагивают его плечи. Брат плакал от того, что подобная работа ему уже была не под силу. Конечно, кино - это его жизнь. Он был азартным режиссером, с удивительным чутьем на сильные сценарии. Он расспрашивал меня о съемках "Толоки", подсказывал что-то, советовал. И вместе со мной страшно расстроился, когда из-за нехватки средств съемки приостановились, - вспоминал Михаил Ильенко - Однажды мы собрались втроем и стали подсчитывать, сколько фильмов сняли. Получилось, что на трех у нас 56 фильмов".

11 мая 2016 года в столичном Доме кино простились с Вадимом Герасимовичем. Похоронили оператора в Киеве на Совском кладбище у могилы жены.

Автор: gazeta.ua
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Дата
08
мая

"Мы с Юрой молимся разным богам" - Вадим Ильенко умер накануне дня рождения брата

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