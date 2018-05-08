"Мы с Юрой молимся разным богам" - Вадим Ильенко умер накануне дня рождения брата

"Последний раз я навещал Вадима за два дня до смерти. Мне надо было срочно лететь в Лос-Анджелес на фестиваль украинского кино. Улетал, не думая о плохом. Вадим демонстрировал, как учится ходить с помощью специальной подставки. Но неожиданно состояние здоровья Вадима резко ухудшилось. Восьмого мая мне позвонили из Киева, сказали, что брат умер", - рассказывал режиссер Михаил Ильенко.

82-летний Вадим Ильенко ушел из жизни 8 мая 2015. За несколько лет до того перенес инсульт. Ему было трудно двигаться и разговаривать. За месяц до смерти возле своей квартиры оператор упал и сломал шейку бедра. Ушел из жизни накануне дня рождения еще одного брата - оператора, режиссера и сценариста Юрия Ильенко (умер в 2010 году).

Автор: Сергей Тушинский, ФАКТЫ Вадим Герасимович поставил 7 лент

"Он с нетерпением ждал прихода весны, чтобы поехать в село, - вспоминал Михаил Герасимович. – Там у него было множество разных приспособлений, инструментов, мог часами мастерить полочки, столы, стулья… А вот огородом не занимался. Говорил, что для этого у него таланта нет. Бывало, сядет на скамейку возле дома, подставит лицо солнцу и говорит: "Миша, как же мне здесь хорошо и спокойно".

Вадим Ильенко родился в Новомосковске Днепропетровской области в семье инженера-строителя. Семья переехала в Москву. Там жили в бараке на территории одного из московских заводов.

"Мама вспоминала, что с детства брат рос творческим ребенком, - рассказывает Михаил Ильенко. - Лет в десять захотел научиться играть на пианино, но инструмента в доме не было - он стоил огромных денег, которых у родителей не было. Тогда Вадим нашел выход - нарисовал на подоконнике клавиатуру - черно-белые клавиши. Мама вспоминала, что он часами стоял у окна, представляя, как они могли бы звучать. В конце концов родители не выдержала и стали собирать деньги на аккордеон, видя, что их сын так увлечен музыкой. Кстати, где-то года четыре назад Вадим вдруг вспомнил о своем детском увлечения и приобрел аккордеон. Играл на нем, вспоминая то, чему научился в детские годы".

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В юношеские годы Вадим Герасимович увлекся фотографией, а затем решил поступать на операторский факультет ВГИКа.

"Мы родом из Черкасс, а жили в Москве. Часто ездили на родину в гости. - рассказывал сам Вадим Герасимович в интервью. - Во время одного из таких визитов, когда я был в классе седьмом-восьмом, в Черкассы приехала съемочная группа с "Мосфильма" снимать эпизод "Переправа через Днепр" какого-то художественного фильма. Мы жили рядом, возле Днепра. Было много людей, военной техники, самолеты. Ну, мы, дети, конечно, пропадали на этих съемках. И когда я вблизи увидел камеру, оператора, режиссера - на меня это произвело огромное впечатление. Я этим заболел. Вернулся в Москву и решил, что буду поступать в киноинститут. Я пошел во ВГИК, взял их программы и начал готовиться к поступлению. Готовился три года. Работал не на страх, а на совесть: просиживал в библиотеках, ходил по музеям - изучил Третьяковку так, что мог экскурсии водить. Ездил в Ленинград, бывал там в Эрмитаже, Русском музее. 1950 года я подал документы и поступил с первого раза, хотя конкурс был - 18 человек на место".

Автор: Тарас Ермашов Вадим Ильенко снял три десятка полнометражных художественных фильмов

В 1955-м Вадим Ильенко из Москвы переехал в Киев и стал оператором на киностудии им. Довженко. Вслед за старшим братом связали жизнь с кино Юрий и Михаил Ильенко.

"Несмотря на то, что мы, трое братьев, учились в Москве, работать уехали в Киев, - говорит Михаил Ильенко. - Собираясь вместе, часто задавали друг другу вопрос, почему так случилось. В конце концов решили, что это заложено в нас генетически. Украина - семья наших предков".

Его любимой актрисой была Маргарита Криницына, исполнительница роли Прони Прокоповны, и он все время пытался поймать ее крупный план

Вадим Герасимович поставил 7 лент, среди них "Последний бункер" и "Над нами Южный крест". Ряд фильмов с операторской работой Ильенко стали эталоном мастерства - "Олекса Довбуш", "За двумя зайцами", "Вечер на Ивана Купала", "Почтовый роман", "Белый башлык".

"Давным-давно я работал с братьями в "Празднике печеного картофеля". Таки было чему поучиться, - вспоминал режиссер Александр Визирь. - Вадим был человеком незаурядным, талантливым. И как оператор, и как креативщик. Был эпизод - героиня Люды Ефименко получила похоронку. Ну и надо было плакать, страдать, руки ломать. Тяжелая сцена для любого из актеров. И не складывалась сцена отнюдь. Вадим куда-то исчез, потом возвращается: "Есть идея!". А там в Халепье, что у Триполья, чудом сохранилась еще с царских времен маленькая кирпичная фабрика, ну немножко больше сарая. И был там конвейер, некое чудо, похожее на канатку. Посмотрели братья на все это, переглянулись. Команда: "Камера сюда!". И очень сильная вышла сцена. Люда вся как окаменела, вся в себе, только кирпичи - хлоп на конвейер, хлоп, хлоп".

Самый известный фильм, который снял Вадим Ильенко, - комедия "За двумя зайцами" режиссера Виктора Иванова.

"Брат очень любил эту картину. Любил вспоминать о съемках, которые проходили в большом павельйоне Киностудии имени Довженко. Говорил, что его любимой актрисой была Маргарита Криницына, исполнительница роли Прони Прокоповны, и он все время пытался поймать ее крупный план".

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Брат плакал от того, что подобная работа ему уже была не под силу

Вадим Ильенко часто работал оператором в режиссерских работах братьев. В фильмы "Вечер на Ивана Купала", "Праздник печеной картошки", "Молитва за гетмана Мазепу" старшего брата пригласил Юрий Ильенко.

"Это была его ошибка, и моя также - не стоило мне за это браться. Мы с Юрой молимся разным богам. Меня интересует кино, обращенное к зрителю, к его душевным струнам, кино, где в центре человек и его чувства. Юра любит экспериментировать с формой, отсюда - непременное расстояние между фильмом и зрителем. Случилось так, что во время съемок (фильма "Молитва за гетмана Мазепу" - Gazeta.ua) у меня обнаружили микроинфаркт, я попал в больницу и после этого не вернулся в группу".

Автор: kino-teatr.ua Вадим Ильенко ушел из жизни накануне дня рождения покойного брата Юрия

"Помню, как Вадим прочитал сценарий фильма "Толока" (Украинский исторический фильм. Премьеру перенесли на 2018 год - Gazeta.ua), замолчал, отвернулся, и я увидел, как вздрагивают его плечи. Брат плакал от того, что подобная работа ему уже была не под силу. Конечно, кино - это его жизнь. Он был азартным режиссером, с удивительным чутьем на сильные сценарии. Он расспрашивал меня о съемках "Толоки", подсказывал что-то, советовал. И вместе со мной страшно расстроился, когда из-за нехватки средств съемки приостановились, - вспоминал Михаил Ильенко - Однажды мы собрались втроем и стали подсчитывать, сколько фильмов сняли. Получилось, что на трех у нас 56 фильмов".

11 мая 2016 года в столичном Доме кино простились с Вадимом Герасимовичем. Похоронили оператора в Киеве на Совском кладбище у могилы жены.