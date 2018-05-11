Не стало правнуки Ивана Франко

Автор: facebook Ушла з жизни правнучка Ивана Франко Надежда Франко

Вчера, 10 мая, не стало Надежды Франко, которая является правнучкой Ивана Франко.

Женщина была внучкой его младшего сына Петра.

Об этом сообщили в Facebook Дім Франка - Franko House.

"С грустью сообщаем, что после длительной тяжелой болезней 10 мая скончалась Надежда Франко, правнучка Ивана Франко, внука его младшего сына Петра. Надежда всегда была близким другом Музея Ивана Франко. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - говорится в заметке.

Парастас состоится 11 мая, в 18.00, в передпоховальной часовне на ул. Пекарской, 52. Чин похорон - 12 мая, в 13.00, на Лычаковском кладбище", - говорится в сообщении.

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