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вторник, 29 июня 2021 01:05

Умер известный украинский литературовед

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Умер известный украинский литературовед
Умер Владимир Моренец Фото: Громадське

В Киеве умер литературовед, критик, переводчик Владимир Моренец. Ему было 68 лет.

"Сегодня нас покинул Владимир Филиппович Моренец. Вечная ему память и Царство Небесное", - написал бывший президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит в Фейсбуке.

Моренец был доктором филологических наук, профессором, лауреатом государственной премии имени Тараса Шевченко. Долгое время работал в НаУКМА, где преподавал теорию и историю литературы и заведовал кафедрой литературы. Был одним из основоположников развития и формирования докторской школы НаУКМА.

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22 июня на 76-м году скончался народный артист Украины Владимир Богомаз. Почти 50 лет он отработал на сцене Киевского национального академического театра оперетты.

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