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вторник, 25 декабря 2018 18:47

Умер диссидент, который преподавал в Славянском пединституте

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  Языковед Василий Горбачук
Языковед Василий Горбачук
5 лет назад 25 декабря на Киевщине в возрасте 84 лет скончался профессор-диссидент Василий Горбачук. Он - украинский языковед и методист, автор десятков книг и сотен публикаций.

Василий Тихонович родился на северо-западном Полесье. До войны учился в начальной польской школе, что с сентября 1939 стала белорусской. Во время немецкой оккупации закончил семилетку в Березе-Картузской (в этом городе в довоенной Польше располагался концлагерь).

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Окончил филологический факультет Львовского университета им. И.Франко. Дружил с Евгением Сверстюком. Учительствовал. 1952 поступил в аспирантуру Украинского научно-исследовательского института педагогики. С 1956 работал в Николаевском пединституте, где заслужил клеймо "националист" и был уволен. Работал в Горловском пединституте иностранных языков, в Житомирском, Винницком, Кировоградском пединститутах. С сентября 1973 - в Славянском пединституте. В годы независимости организовал при факультете научно-исследовательскую группу "Южная Слобожанщина", "Библиотеку украинской зарубежной литературы", основал альманах "Хорал", который стал трибуной для одаренной молодежи, установил связи с украинской диаспорой, которая оказывала помощь студентам-отличникам.

Автор полутора сотен статей в газетах и ​​журналах общественно-политические темы, в частности, о положении украинский на Берестейщине, о повстанческое движение.

Фотограф и ключевой свидетель дела о расстрелах на Євромайдане Дмитрий Фортунатов умер на 51 году жизни от инфаркта, так и не дождавшись решения суда.

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Дата
25
декабря

Умер диссидент, который преподавал в Славянском пединституте

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