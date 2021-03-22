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среда, 24 марта 2021 08:00

Умер дирижер хора им. Веревки

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Умер дирижер хора им. Веревки
Анатолия Авдеевского всегда волновали проблемы духовности не только молодого поколения, но и будущих учителей музыки. Фото: хор имени Веревки

24 марта 2016 года умер украинский хоровой дирижер Анатолий Авдиевский. На момент смерти было 82 года.

За свою жизнь он также преподавал, основал хор Полесский ансамбль песни и танца "Льонок", художественный руководитель и главный дирижер украинского народного хора им. Г. Веревки.

В его творчестве произведения: "Приветственная хороводная", "Луна яснесенькая", "Не громы в степях гудят", "Над широким Днепром", обработки украинских народных песен: "Колыбельная", "Павочка ходит", "Диброва зеленая", " Слышишь, брат мой "," Думы мои ", песен народов мира.

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"Призвание интеллигенции - утверждать общегуманистические начала, все то, что объединяет, а не разъединяет нас с цивилизованным миром.Украинци принадлежат к тем народам, которые, перенимая духовные, художественные достижения предков, никогда не останавливались на достигнутом. Органическое слияние традиций и качественно нового - сущность нашей деятельности ... Мир называет Украину "соловьиним государством", и мы над своей "соловьиностью" нередко збиткуемось, не подносим песню-душу в небо, а бросаем на землю и топчем грязными ногами ", - говорил маэстро.

Анатолия Авдеевского всегда волновали проблемы духовности не только молодого поколения, но и будущих учителей музыки. Он считал, что студенты - в основном патриоты Украины, в которых есть собственное видение будущего. Видел в них надежду создать украинскую Украину, стать хозяевами в ней, лелеять и развивать ее.

18 марта в 2016-м умер Лесь Танюк - украинский режиссер театра и кино, литератор, диссидент, политический деятель, искусствовед. Долгое время боролся с раком желудка. Ему было 77 лет.

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Дата
24
марта

Умер дирижер хора им. Веревки

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