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четверг, 10 июня 2021 13:25

Не стало звезды киносказки "Три орешка для Золушки"

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Автор: скриншот с видео
  Умерла чешский актриса 68-летняя Либуше Шафранкова. Она стала известной благодаря киносказке "Три орешка для Золушки"
Умерла чешский актриса 68-летняя Либуше Шафранкова. Она стала известной благодаря киносказке "Три орешка для Золушки"

Умерла чешская актриса 68-летняя Либуше Шафранкова. Она стала известной благодаря киносказке "Три орешка для Золушки", где в 1973 году сыграла главную роль.

9 июня о смерти актрисы сообщило издание CNN Prima News со ссылкой на сына - Йозефа Абрама.

С 2014 года Шафранкова боролась с раком легких. Но сейчас точную причину смерти звезды не называют.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 в чешском городе Брно. Там окончила театральное училище. После успешных работ в кино она стала играть на сцене авторского пражского театра "Драматический клуб".

Первый успех пришел к Либуше после съемок в фильме "Бабушка" по роману писательницы Божены Немцовой.

19-летней снялась в главной роли "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличек. Киносказка принесла актрисе всенародную любовь.

Артистка также снималась в фильмах "Русалочка", "Праздник подснежников", "Принц и вечерняя звезда" и оскароносном "Коля".

Автор: cnn.iprima.cz
  Умерла чешский актриса 68-летняя Либуше Шафранкова. Она стала известной благодаря киносказке "Три орешка для Золушки"
Умерла чешский актриса 68-летняя Либуше Шафранкова. Она стала известной благодаря киносказке "Три орешка для Золушки"

С 2014 года Шафранкова не снималась в новых проектах.

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В Англии не стало пенсионера Уильяма Шекспира. Он стал первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса. Умер почти через полгода после этого. Причиной смерти стал инсульт.

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Дата
10
июня

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