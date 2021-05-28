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пятница, 28 мая 2021 18:05

Первый привитый от ковиду и самая известная балерина Италии: кого не стало на этой неделе

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Еженедельно в мире умирает почти 1 млн человек. О наиболее обсуждаемых потерях за последние семь дней - читайте в материале.

В Англии не стало пенсионера Уильяма Шекспира. Он стал первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса. Умер почти через полгода после этого. Причиной смерти стал инсульт.

"Мой муж был очень благодарен за возможность вакцинироваться одним из первых в мире. Он очень этим гордился. Часто рассказывал об этом людям и призвал всех делать прививки", - сказала жена Джой.

Уильям Шекспир работал инженером в компании "Роллс-Ройс". У него осталось двое сыновей и внуков.

В Киеве умер актер Ярослав Гаврилюк. Его здоровье подорвал коронавирус. Мужчина четыре месяца не дожил до 70-летия.

Автор: Молодой театр
  Актер Ярослав Гаврилюк играл в Молодом театре с 1979 года. Выполнил более 20 ролей
Актер Ярослав Гаврилюк играл в Молодом театре с 1979 года. Выполнил более 20 ролей

Родился во Львове. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого. Несколько лет проработал во Львовском театре юного зрителя. В 1979 после конкурсного отбора попал в список 26 актеров, которые стали основателями первой труппы Молодого театра в Киеве. До последних дней жизни играл в этом театре. На его счету - более 20 ролей.

Снялся более чем в 20 фильмах. В частности, "Вавилон ХХ", Такая поздняя, ​​такая теплая осень ", "Молитва о гетмане Мазепе".

21 мая в колонии в белорусском Шклове умер политзаключенный Витольд Ашурок. Родственникам сказали, что причиной смерти стала остановка сердца. От Ашурка не было писем в течение последних двух недель. Ему было 50 лет.

Автор: Facebook
  Белорусский политзаключенный Витольд Ашурок умер 21 мая во колонии в Шклове
Белорусский политзаключенный Витольд Ашурок умер 21 мая во колонии в Шклове

Витольд Ашурок - координатор движения "За свободу". Впервые был задержан в прошлом году 9 августа - в день президентских выборов в Беларуси. Против него возбудили уголовное дело. 18 января на закрытом судебном процессе Ашурка приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

В Италии остановилось сердце актрисы и балерины Карлы Фраччи. В августе ей бы исполнилось 85 лет.

Автор: Reuters
  Балерина Карла Фраччи умерла в Италии. В августе ей бы исполнилось 85 лет
Балерина Карла Фраччи умерла в Италии. В августе ей бы исполнилось 85 лет

"Фраччи была важнейшей фигурой в истории танца в Ла Скала. Мы всегда будем вспоминать о ней с симпатией и благодарностью", - заявил директор театра Доминик Мейер.

Фраччи занималась танцами с раннего детства. В 9 лет начала танцевать на сцене. В 1946-м поступила в балетную школу при миланском театре "Ла Скала". Училась у балерины Веры Волковой. В труппу театра "Ла Скала" вступила в 1954. Через четыре года получила звание прима-балерина.

Снялась в шести фильмах. 55 лет прожила в браке с режиссером Белле Менегатти. Воспитали сына Франческо.

В Белой Церкви Киевской области простились с ветераном Украинской повстанческой армии Теодором Дячуном. Умер в 94 года после инсульта.

Автор: Тарас Подолян
  Теодор Дячун шесть лет добывал для Украинской повстанческой армии оружие и провиант. Умер в 94 года.
Теодор Дячун шесть лет добывал для Украинской повстанческой армии оружие и провиант. Умер в 94 года.

Теодор Дячун ушел в подполье в 1941 году, с 1945-го официально воевал в рядах Украинской повстанческой армии. Шесть лет возглавлял группу по получения патронов и провианта. Имел псевдо "Голубь".

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После ареста в 1949 году его приговорили к расстрелу. Приговор изменили на 25 лет каторги и пять лет лагерей. Наказание отбывал в Омской тюрьме и спецлагере "Экибастуз-вугиллля" в Казахстане.

Был вдовцом. Детей не имел.

Писатель Иван Франко умер в возрасте 59 лет 28 мая 1916 года в 16:00. Последние десять лет жизни провел в одиночестве, страдая физически и психически. С 1900-го время от времени обострялось психологическое состояние его жены - Ольги Федоровны. Она иногда лечилась в клинике.

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28
мая

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