На похороны Ивана Франко не давали разрешения

Умер Иван Франко без предсмертной исповеди, хотя и хотел. Фото: Дом Франко в Facebook

Иван Франко умер в возрасте 59 лет 28 мая 1916 года в 16:00.

Последние десять лет жизни провел в одиночестве, страдая физически и психически. С 1900-го время от времени обострялось психологическое состояние его жены - Ольги Федоровны. Она иногда лечилась в клинике.

С 1908 года писатель сам страдал от тяжелой психофизиологической болезни, которая деформировала и парализовала руки. Из-за этого было трудно работать продуктивно над литературной и научной работой. Но он не прекращал это до конца жизни.

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Умер Иван Франко без предсмертной исповеди, хотя и хотел. К сожалению, не смогли ему найти священника, чтобы поэт открыл душу. Сначала отказался от исповеди у о. Владимира Гургулы из-за различных политических взглядов. Всех остальных также прогнал.

Из-за такого поведения смерть Франко вызвала конфликт с духовенством.

"Общество желало устроить покойному парадные похороны с большим количеством священников. И вскоре оказалось, что об этом и речи не может быть, потому что покойный был "явным врагом духовенства" ", - вспоминала Ольга Роздольская, жена украинского фольклориста Осипа Роздольского.

О. Андрей Белецкий, который был вместо митрополита Андрея Шептицкого, когда тот находился под арестом в России, не дал разрешения на церковные похороны Ивана Франко. Но о. Василий Давыдяк, опасаясь мести со стороны сторонников Франко, не выполнил официального распоряжения церковной власти и поручил провести церковные похороны о. Владимиру Гургуле.

Ивана Франко похоронили 31 мая на Лычаковском кладбище во Львове.

93-летняя Вера Бонь работает в музее Ивана Франко во Львове с 1955 года. Она была экскурсоводом, заместителем директора и директором учреждения. С 2010-го и по сей день - старший научный работник. За 66 лет работы в музее ей удалось собрать уникальные экспонаты, которые были при жизни Ивана Франко. В ее соавторстве воссоздали родительскую усадьбу Ивана Франко в Нагуевичах. Написала книгу "Дом-музей Ивана Франко во Львове", которую выдала в 2006 году ,и несколько путеводителей по музею Ивана Франко во Львове и Нагуевичах.