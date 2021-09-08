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четверг, 09 сентября 2021 09:00

Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта

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Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта
Мао Цзэдун родился в 1893 году в Шаошань в провинции Хунань в семье богатого помещика. Фото: wikimedia

9 сентября 1976 года в Пекине на восемьдесят третьем году жизни умер Мао Цзэдун, основатель Китайской Народной Республики и председатель Коммунистической партии Китая. Сторонники называли его "великий управляющий". Он сам звал себя "старый Будда".

За год до смерти обострилась его болезнь Паркинсона, не мог вмешиваться в политику страны. Перенес два тяжелых инфаркта. На похороны "великого управляющего" пришли более миллиона человек. Тело покойного набальзамировали и выставили для обозрения через год после смерти в построенном на площади Тяньаньмэнь мавзолее.

Мао Цзэдун родился в 1893-м в Шаошане в провинции Хунань в семье богатого помещика. Окончил школу и педагогическое училище, в 1918-1919 годах работал в библиотеке Пекинского университета, где познакомился с идеями марксизма.

В 1941-м, в самом разгаре антияпонской борьбы, Мао Цзэдун инициировал так называемое "Движение за упорядочение стиля". Согласно ему нужным считало изучение классиков марксизма-ленинизма, трудов самого Мао, подавление свободомыслия среди коммунистической интеллигенции и кампании по "самокритике", особенно коснулись главного соперника Мао - Ван Мина.

После поражения Японии во Второй мировой войне китайским коммунистам с помощью Советского Союза, закрепившегося в то время в Маньчжурии, удается за два с половиной года взять под контроль всю территорию континентального Китая.

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В 1958 году Мао выступил инициатором "большого скачка", а в 1966-м - "великой пролетарской культурной революции". Реформы закончились экономическим и социальным провалом. Они стоили китайцам десятки миллионов жизней.

В 1966-м диктатор КНР Мао Цзэдун объявил "Культурную революцию". Ее официальная цель - вернуть коммунистический революционный пыл и энергию китайскому обществу. Жена Мао Чан Цзин была назначена неофициальным куратором по культуре в стране.

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Дата
09
сентября

Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта

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