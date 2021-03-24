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понедельник, 29 марта 2021 09:00

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

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Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии
Под руководством епископа Илариона в течение 1940-1941 гг. Православной церкви вернулось более 60 храмов, которые ранее были католическими. Фото: Укрінформ

49 лет назад 29 марта умер украинский ученый, митрополит Иван Огиенко. Родом из бедной крестьянской семьи на Житомирщине. Отца не стало, когда Огиенко было 2 года.

Окончил фельдшерскую школу и работал в госпитале. Но настоящим увлечением была украинская история и язык. В 1903 году он становится студентом медицинского факультета Киевского университета Св. Владимира, так как на поступление на историко-филологический не получил разрешения с места работы. Через некоторое время нашел возможность перевестись на желаемый факультет, который окончил в 1909 году как один из лучших студентов.

Во время учебы стал активным участником украинского национально-освободительного движения. Благодаря Февральской революции 1917-го стал членом совета новообразованного Министерства образования и инициировал создание Украинского народного университета. Хотел перевести преподавание на всех уровнях, от начальной школы до высших учебных заведений, на украинский язык. Одним из основных этапов создания и укрепления государственности в Украине Иван Огиенко считал перевод на украинский язык богослужений и возрождение автокефалии Украинской православной церкви.

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"Нет у человека ничего милее своей родной земли. Где кто родился, где провел свои детские годы, к земле привязывается он всей душой на всю жизнь. А кто, бывает, оторвется от своей родной земли, то мечтает всегда о ней, как о святости наибольшей. И многие, умирая на чужбине, просят положить им в гроб хотя бы кусочек родной земли..." - говорил Огиенко.

Вместе с женой, сыновьями Анатолием и Юрием и дочерью Ларисой переехал в пригород Львова после поражения украинского освободительного движения. Устроился преподавателем украинского языка и литературы при греко-католической учительской семинарии отцов Василиян.

Жена умерла в конце 1930-х, что стало толчком постричься в монахи и взять имя Иларион, следуя первому митрополиту Киевскому времен Ярослава Мудрого, который имел славянское происхождение.

Под руководством епископа Илариона в течение 1940-1941 гг. православной церкви вернули более 60 храмов, которые ранее были католическими. Также возобновили или основали 117 православных приходов, языком богослужений в местных православных церквях становится украинский. В 1943 году Илариона посвятили в сан митрополита Украинской автокефальной православной церкви.

Делом жизни Ивана Огиенко называют перевод Библии, над которым работал 19 лет.

24 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон о введении украинского языка в банковскою и торговую сферы. За сутки до того украинский объявили языком делопроизводства УНР. Еще в начале 1917-го деятели Центральной Рады не видели необходимости в языковом регулировании. Некоторые из них совсем не владели украинским языком. Официальные же документы издавали на украинском с переводом на другие языки, в губерниях и уездах сразу на русском, польском и других, которые доминировали там, и ограничивать их употребление власти не собирались.

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Дата
29
марта

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

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