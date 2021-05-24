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понедельник, 24 мая 2021 15:59

"Били так, что тело стало синим" - умер ветеран УПА

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Завтра в Белой Церкви на Киевщине будут прощаться с ветераном Украинской повстанческой армии Теодором Дячуном. Он шесть лет добывал для УПА оружие и провиант. Скончался на 95-м году. У него случился инсульт.

Теодор Дячун родился в селе Стегниковцы на Тернопольщине. Окончил семь классов школы. В 1941-ом ушел в подполье. Полгода проходил обучение. С 1945 года официально воевал в рядах Украинской повстанческой армии. Возглавлял группу по снабжению патронами и провиантом. Имел псевдо "Голубь".

"Когда увидел, что советская система делает с людьми, решил идти в подполье. Так сделала большая часть молодежи из нашего села. В леса шли за романтикой и приключениями. О гибели тогда никто не думал. Хотя смерть могла догнать ежедневно.

"Чем ниже прижимаешься к земле, тем дольше будешь жить", - говорил инструктор во время подготовки. В лесу бегали, изучали рукопашный бой, географию и историю. Немецкое, советское и польское оружие учились разбирать и собирать с завязанными глазами. Спали в землянках, которые сами копали. Вместо матрасов стелили сосновые и еловые ветви. Обучение длилось шесть месяцев. Не все выдерживали. Слабые в бою не участвовали. Они становились связными или готовили пищу", - рассказывал Теодор Дячун журналу "Країна".

Автор: Тарас Подолян
  Теодор Дячун шесть лет добывал для Украинской повстанческой армии оружие и провиант. Умер в 94 года
Теодор Дячун шесть лет добывал для Украинской повстанческой армии оружие и провиант. Умер в 94 года

Его арестовали в 1949-м. Приговорили к расстрелу. Приговор изменили на 25 лет каторги и пять лет лагерей.

"Допросы были страшные: били, засовывали иглы под ногти, включали перед глазами лампы-киловаткы. Били так, что тело стало синим с белыми пузырьками. Пытали более месяца. Требовали, чтобы сдал наши склады оружия и рассказал, где укрытия. Не сказал ничего. Выжил чудом. Когда приговорили к расстрелу, радовался, что не успел жениться и завести детей", - говорил он.

Наказание отбывал в Омской тюрьме и спецлагере "Экибастуз-уголь" в Казахстане.

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В Украину вернулся в 1978-м. Жену Лилию похоронил 2010 года. Детей не имел.

В Ривне умер участник Украинской повстанческой армии 96-летний Василий Кирилюк. У него была лейкемия - рак крови. У него остались сын, дочь, внуки и правнуки.

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24
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