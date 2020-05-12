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четверг, 14 мая 2020 07:05

Уполномоченная по защите государственного языка освободилась

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Премьер-министр Украины 44-летний Денис Шмыгаль подписал распоряжение об освобождении от должности Уполномоченного по защите государственного языка Татьяны Монаховой, 39 лет. Перед тем она написала заявление на увольнение по собственному желанию. Говорит, что на ее деятельность не выделяют деньги и вопрос организации офиса изъяли из повестки дня заседания правительства.

— Я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не могу повлиять, — бессмысленно, — объяснила Монахова свое решение.

Ее назначили на должность с подачи Министерства культуры 27 ноября 2019-го. Работала заведующей кафедрой украинского языка в Николаеве. Рассказала, что в Киев для выполнения обязанностей ездила за свой счет, жилье снимала — тоже. Должна была "с нуля" организовать работу офиса уполномоченного. Но ее игнорировали у президента и в правительстве.

— Языковой вопрос требует не только внимания, но и соответствующего финансирования. Почти 45 миллионов гривен должны были выделить на функционирование офиса языкового омбудсмена. Их не дали, — говорит общественный активист Роман Матис, 41 год. — Учреждение обязаны запустить в июне, по закону. Назначение Монаховой с нарушением сроков и отсутствие денег затянули эту процедуру.

Теперь нужно быстро определиться с новым человеком. Он должен заниматься правами украиноязычных и быть готов преданно работать на украинцев, иметь понимание проблематики и современные взгляды на языковую ситуацию в мире, ориентироваться в законах. Это позволит противодействовать спекуляциям вокруг языкового вопроса и противостоять соседям, которые любят использовать его в своих антиукраинских интересах.

Офис языкового омбудсмена должны запустить, если у нас еще правовое государство. Есть закон и его надо выполнять. Украинцы должны получить место, куда смогут обратиться по поводу нарушения языковых прав.

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