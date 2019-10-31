Суд заставил проводников перейти на украинский

Львовский апелляционный суд признал незаконными действия руководителей Одесской железной дороги, которые отказались обслуживать пассажира на государственном языке. Иск на них подал 36-летний львовянин Ярослав Попович.

— Сначала обращались к руководству "Укрзализныци". Просили, чтобы ее работники на работе говорили на государственном языке. Предприятие ответило, что заставлять переходить на украинский не могут, потому что это будет считаться дискриминацией, — рассказывает общественный активист Святослав Литинский, 36 лет. — Тогда составили исковое заявление. В нем сообщили о конфликте с проводником, который произошел летом 2018-го. Участвовали в заседаниях. Мы победили. Суд заставил сделать то, о чем мы просили по-человечески.

Общественные активисты планируют проследить за попаданием решения суда к руководителям Укрзализныци. Те должны издать приказ об обязательном использовании украинского языка во всех поездах.