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пятница, 27 сентября 2019 05:45

"Гребу деньги лопатой, английский знаю, так почему бы не изучить еще украинский"

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— Я приехала в Киев 12 лет тому назад и увидела русифицированный город. Окончила филфак педуниверситета и собиралась обучать русскоязычных, но запроса не было. Ситуация изменилась в 2014-ом, украинский язык стал популярнее, — рассказывает преподаватель Оксана Чужая, 32 года.

— Сейчас не все могут позволить себе заниматься индивидуально, поэтому решила организовать группу для русскоязычных. Объявила набор и продумываю, каким образом максимально эффективно проводить встречи.

Услугами репетиторов больше всего пользуются выпускники школ. Почему?

— Дело не в школах, а в учениках. Не могут самостоятельно взяться за науку и регулярно работать над собой. Не способны организовывать учебный процесс, хотя до 11 класса могли бы научиться этому и обойтись без репетитора. Достаточно уделять обучению полтора часа дважды в неделю. Когда родители понимают, что ребенок самостоятельно не справится, записывают его к репетитору.

Кто еще обращается?

— Много приходит госслужащих, которые получают повышение и перебираются в Киев. Один бизнесмен говорил: "Что-то такое внутри мозолит, что не знаю украинского. Я же гребу деньги лопатой, английский знаю, так почему бы не изучить еще украинский". Записываются немало иностранцев. Бывает, удивляются, что в Киеве недостаточно знать русский, нужно учить и украинский. Публичные люди просят подтянуть язык, звезды.

С кем легче работать — с иностранцами или русскоязычными украинцами?

- Это разные типы изучения. Большинство иностранцев берутся за украинский с нуля, относятся серьезнее. Настроены заниматься полгода и более, более расслабленные на занятиях. Кто немного знают русский, радуются более простому украинскому правописанию — пиши как слышишь, и все получится правильно. Русскоязычные украинцы приходят с убеждением, что языки подобные и будет легко. Приходится объяснять, что это не так. Приходится преодолевать психологический барьер. Украинский и русский — разные и быстрого результата не будет. Сначала это раздражает, люди теряются в ударениях, родах и грамматике. Путают "пятидесяти" и "пятьдесят". Удивляются словам, которые имеют другие значения. "Неділя" — это не вся неделя, а только один день.

Что советуете людям, изучающим язык самостоятельно?

— Если хочется на украинском говорить — то надо говорить, если писать — то стоит писать. Советую общаться прежде всего с незнакомыми людьми. Знаю мужчину, который заговорил на украинском в Армении. Попытался, потому что там его не понимали и ошибки замечал только он. Получил хорошую практику, и это главное.

Можно говорить с домашними любимцами или на диктофон. Обязательно нужно читать вслух - это тренировка и пополнение словарного запаса. Искать собеседников легче всего на каких-то мероприятиях. Если лектор разговаривает на украинском, чаще всего на такое событие идут украиноязычные. Там можно заводить новые знакомства и общаться. Для перехода на разговорный украинский лучше всего сначала писать, потом читать вслух то, что пишешь, а потом уже говорить. Это результативнее, чем сразу пробовать говорить.

Какие книги лучше всего читать для изучения украинского?

— Лучше всего прийти в магазин и сказать: "Я хочу почитать про такое". Если вы любите фантастику, это должна быть украиноязычная книга. Не стоит начинать с классики, например, "Хіба ревуть воли, як ясла повні". Это может отбить охоту к изучению, потому что там сложный сюжет. Интересно перечитывать на украинском то, что читали на русском. Другие ощущения.

Меняется ли языковая ситуация в Киеве?

— Раньше я чувствовала себя абсолютной белой вороной. Украиноязычные были только с Западной Украины. Сейчас можно услышать украинский и в транспорте, и на мероприятиях. Обслуживают в общественных заведениях на украинском, раньше этого не было. Книг стало больше. На это повлияли Майдан и война с Россией. Начинают понимать, что наш сосед не такой дружелюбный. И язык важен.

Языковой закон подталкивает госслужащих говорить на украинском, он становится составляющей частью их статуса. Другие понимают, что имеют право на свой язык по закону.

Как украиноязычные могут улучшить свой язык?

- Я тоже разговаривала на диалекте, похожем на суржик. Два месяца пыталась перейти на литературный украинский, язык не слушался. Легче становилось, когда говорила коротенькими фразами. Можно слушать тех, кто нравится. Помогает копировать их, подражать и перед зеркалом кривляться. Это улучшает речь.

Автор: Игорь ШЕВЧУК
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