- Летом одноклассник пригласил во Франкфурт. Заканчивает там университет, будет бухгалтером. Я решил тоже найти работу, - рассказывает 26-летний Олег Кузе из города Лановцы Тернопольской области.

- Поехал в Германию в начале июля. Две недели отдыхал. Потом устроился курьером-грузчиком у поляка из Кракова. На его складах люди могут хранить вещи за 200 евро в месяц - почти 5500 гривен. На фирме несколько грузовиков для перевозки мебели или товара. Зарплата зависела от объема работ и времени. Забрать и перевезти вещи - получал 12 евро в час, это 329 гривен. Если носил и грузил коробки - еще 137 гривен сверху. Когда приходилось разбирать мебель, грузить и снова собирать, платили 25 евро в час - почти 690 гривен. Обычно выполнял два-три заказа в день. Зарплату получал дважды в неделю, от 800 до 1500 евро. В августе имел почти 2700 - это более 74 тысяч гривен. Тогда в город возвращались студенты на учебу, работал без выходных. Как-то помогал переехать паре минималистов. Свои вещи сложили в пять коробок. Больше всего места занял матрас. По дороге жаловались, что у них много имущества. Пытались мне подарить что-то из одежды. Домой вернулся неделю назад. На эти деньги сделаю ремонт в квартире и поеду снова в Германию.

- Работал в немецком Гамбурге на заводе стеклотары, - говорит 33-летний Дмитрий Сухенко из Черкасс.

- Смена длилась 12 часов с перерывом. Оформили как студента. Платили 6 евро в час - 165 гривен. В Германии больше всего ценят работу руками - строителей, сантехников, электриков. Получают 11-15 евро в час - это 302-412 гривен. Инженеры зарабатывают от 19 евро. На заводе были хорошие условия работы. Спецодежду выдают, в столовой все необходимое. Только труд тяжелый, коллектив специфический. С нами трудились белорусы, литовцы, финны. До Германии имел опыт работы в Польше, Эстонии, Швеции. Поехал, потому что хотел больше заработать. Цены на продукты - как в Украине, иногда даже ниже. Одежда вдвое дешевле. Разница колоссальная, что ты можешь купить в магазине на украинскую или немецкую зарплату. В Черкассах получал 10 тысяч гривен. В Германии - почти 45.