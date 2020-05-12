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четверг, 14 мая 2020 07:35

"Страусов купил на закрывающейся ферме"

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42-летний Сергей Швец в прошлом году открыл страусиную ферму в селе Ловаги, Рожнятовский район Ивано-Франковской области.

— Помещение соорудил на земле своего деда. А идею такого заработка подсказала мать. По телевизору увидела передачу о доходности страусов и безотходном производстве. Тогда я служил в АТО. Потом обдумали это семьей, решили попробовать. Во время отпусков начал строить помещение, готовить участок для птицы, — рассказывает Сергей Швец. — Страусов купил в Николаевской области на закрывающейся ферме. Бывший владелец сбывал все вместе с сайтом. Сначала я хотел купить птенцов. Один стоил 100 долларов. Но ферма со взрослыми страусами обошлась значительно выгоднее. Птенцы часто болеют и погибают, нестись начинают через два года. Привез 22 взрослых страусов. Позже двое погибли. Один сломал ногу, второй удавился.

Много информации по уходу за страусами ищу в интернете. По некоторым вопросам консультируюсь с бывшими владельцами фермы. Говорят, этот бизнес окупится за два-три года. На самом деле это зависит от того, как серьезно подойти к делу. У меня была бесплатная земля. Возле участка деда мне как участнику АТО выделили еще одну. Важно наладить сбыт продукции. Мы организовали посещение фермы туристами. В прошлом году был такой наплыв людей, что продукции не хватало.

Экскурсия на ферму стоит 50 грн, с дегустацией продукции — 300. Ежедневно фермер может зарабатывать почти 2 тыс. грн.

— Одно яйцо страуса заменяет 30 куриных. Весит 1,5 килограмма. Храниться в холодильнике может полгода, — говорит Сергей Швец. — Готовит для туристов моя мать. Яйца страуса не похожи на куриные, имеют нежный сливочный привкус. Готовим из них омлет, как пиццу. Добавляем помидоры, сыр, зелень. Одного яйца хватает, чтобы накормить восемь взрослых. Мясо страуса напоминает дичь, немного жестковатое. Считается диетическим. Есть постоянные клиенты, которые его заказывают. Кладем в вакуумную упаковку, отправляем по почте. Также продаем тушенку из страусятины, вяленое мясо. На заказ готовим шашлык.

Во время карантина фермер отправляет клиентам яйца и мясо по почте. Пакует в специальные коробки, хорошо фиксирует. Яйцо страуса стоит 250 грн, 1 кг мяса — 350.

— Страусиная ферма — это безотходное производство. Из кожи птиц шьют кошельки, из перьев делают украшения. Когти используют в алмазном производстве, для сувениров. Ценится жир страусов, обладает лечебными свойствами. В косметологии его тоже используют, — говорит Сергей Швец.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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Дата
14
мая

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