- Когда мне было 14 лет, мама записала на парикмахерские курсы. Выучился, стриг людей за 15-20 гривен. Хватало, чтобы угостить друзей, - рассказывает 28-летний Дмитрий Верховецкий из Николаева. Открыл в столице сеть барбершопов - парикмахерских для мужчин.

- После школы поступил в столичный университет культуры. Параллельно пошел работать в салон красоты. Мою работу увидел Никита Шмелев, который открыл в Киеве первую парикмахерскую для мужчин. Предложил работать у него. Все мои представления о работе в таких заведениях были из модных журналов. Поэтому приходил в парикмахерскую в костюме, белой рубашке. Клиенты думали, что я иностранец. Записывались у меня. Обычный мастер обслуживал 6-8 человек в день. Я стриг по 10-12.

За два года приобрел опыт. Со знакомым решили открыть собственную мужскую парикмахерскую, назвали "Фризор". В дело вложили 50 тысяч гривен. Арендовали помещение на улице Пушкинской. Сначала работали вдвоем, в парикмахерской даже не было администратора. Кроме стрижек, каждый занимался продвижением бизнеса. Тарас делал фото и видео. Я развивал страницы в соцсетях. Чтобы о нас больше знали, снимали много видео. Например, как стричь бороду дома. Хорошей рекламой была бесплатная стрижка в автомобиле. Он работает, как выездная парикмахерская. Люди пытаются стричься, затем идут в салон. Устраиваем такие акции ежемесячно.

Второй барбершоп открыли через год. Тогда подвернулось хорошее помещение за небольшую цену. У знакомого ранее там была кофейня, но дело не пошло. Он предложил арендовать 100 квадратных метров за 12 тысяч гривен в месяц. Партнер не поверил в успех проекта, поэтому бизнес полностью перешел ко мне, - продолжает Дмитрий.

Парикмахерская для мужчин окупится за девять месяцев. Все мастера проходят стажировку от двух недель до нескольких месяцев. Стрижка у младшего специалиста стоит 50 гривен. Как-то подняли цену до 100 и поняли, что потеряли 70 процентов клиентов. Тогда вернули стоимость обратно. Мне выгодно, чтобы работники быстрее проходили стажировку. Стрижка у мастера будет стоить 300-700 гривен. Все зависит от сложности. Современные прически детализированы, имеют четкие переходы. В Украине парикмахерское мастерство сейчас на высоком уровне.

Когда работал в салонах красоты, понял, что дизайнерский свет неудобный для работы. Иногда получаешь только тени на затылке или макушке. Один из фотографов посоветовал ставить настольную лампу спереди и сзади от клиента. Стало удобнее. Но в процессе работы понял, что нужна стационарная система над каждым креслом. Разработал такую сам. Постоянно менял и совершенствовал. Управлять ею можно с мобильного телефона. Стоит 5 тысяч гривен. Сейчас заказывают мои системы по всему миру. Последнюю отправили в Италию.

Через пять лет открыл сеть барбершопов. Продаю права на бизнес по Украине и за границу. Недавно начали работать с бывшим бойцом АТО. Он имел немного сбережений, решил вложить деньги в свое дело. Открыл мужскую парикмахерскую в Житомире, готовится открыть еще одно заведение в Хмельницком. Есть три зарубежные парикмахерские. Чтобы начать бизнес, нужно вложить 20-35 тысяч долларов. За эти деньги арендуем помещение, привозим мебель, кладем деревянный пол. Даем владельцу ноутбук и программу для записи клиентов.

Заработанные деньги вкладываю в развитие своего бизнеса. Пока нет ни машины, ни собственного жилья.