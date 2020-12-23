"Раньше хоть носки под елку брали"

- Будем праздновать Новый год экономнее. Живу с сыном, невесткой и двумя внуками. Из-за коронавируса я осталась без работы. Работала кондитером в небольшом кафе. Хозяйка была вынуждена закрыть заведение, - говорит 51-летняя Алла Грищенко из Смелы Черкасской области.

- Официально получала минималку. Остальное давали в конверте. Получалось до 10 тысяч гривен в месяц. Теперь зарегистрируюсь в службе занятости. Сын перебивается временными заработками. Планирует ехать в Киев на работу. Невестка - в декретном отпуске. Хорошо, что у нас хозяйство. Что есть, из того и приготовлю праздничные блюда. Запечем курицу, кролика в "рукаве" с томатом. В морозилке лежит свиная нога, наварим студень. Натрем к нему хрен. Испечем торт на кефире со сметанным кремом. Есть домашняя наливка из вишни и сливы. Яйца тоже домашние. Майонез сами делаем. Купим мандарины и конфеты, сельдь, вареную колбасу для оливье, крабовые палочки и кукурузу. Думаю, что в 500 гривен влезем. Под елку невестке и сыну положу по две пары теплых носков. А внукам по большому киндеру и 200 гривен. В предыдущие годы на Новый год покупала красную рыбу, икру, хорошее вино или коньяк, дорогую колбасу, сыр с плесенью. Детям дарила красивую постель. Они мне тоже покупали недешевые подарки. В этом году сказала сыну, чтобы не тратились.

36-летняя Татьяна Кулик из Черкасс работает кассиром продуктовой оптово-закупочной базы.

- Мы с сестрой в детстве не любили Новый год. Родители никогда не праздновали, как люди. Для них водка была на первом месте. Правда, ставили елку. Но подарки нам не покупали. Клали под елку конфеты, которые давали в школе. Поэтому мы в своих семьях все наверстываем, - рассказывает Татьяна. - В прошлом году праздновали с семьей сестры. В этом году будем по домам. Покупаю всегда много конфет, мандаринов. Готовлю оливье, которого так хотелось в детстве. Делаю также селедку под шубой, салат из плавленых сырков, бутерброды со шпротами, голубцы, котлеты, запекаю утку с яблоками. Пеку или покупаю торт, лимонад. Под елку кладу детям развивающие игры, фрукты, шоколадки. А нам с мужем что-то из нужных вещей. Зарабатываю 10 тысяч гривен в месяц. Муж работает водителем у руководителя фирмы. Получает более 15 тысяч гривен. В семье сестры доход меньше. Поэтому мы выручаем их, покупаем дорогие продукты. А они - более доступные. Хотим, чтобы наши дети Новый год вспоминали с удовольствием.

Предприниматель 43-летняя Вера Ткалич из Знаменки Кировоградской торгует чулками и бельем на рынке.

- Думаю, на продукты к новогоднему столу в тысячу гривен не влезем. Это при том, что будем покупать по минимуму. В этом году заработки плохие. Раньше нанимала продавца, теперь сама торгую. Покупателей на рынке стало меньше. Раньше хоть носки под елку брали. Теперь говорят - положу шоколадку. Если введут обязательные кассовые аппараты, придется закрыться, - говорит Вера Григорьевна. - Но мы с мужем оптимисты. На Новый год внуку будет 15 лет, отложили тысячу гривен на подарок. Дочери и зятю купила электрочайник. Семье сына в Днипро подарки отправим по почте. Готовить будем оливье, холодец, паштет из печени, отбивные, мясо по-французски, жареную рыбу. На второй день соберемся у сватов на легкий супчик.